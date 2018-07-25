Сотрудников автосалонов заподозрили в мошенничестве на 50 млн рублей
25 июля 2018, 13:55 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство внутренних дел возбудило уголовное дело о мошенничестве и организации преступного сообщества в отношении девятнадцати участников группы аферистов из столичных автосалонов.
Мошенники подделывали договор купли-продажи после его подписания и оплаты товара клиентами, завышая указанную ранее стоимость, сообщает "Москва 24". Материальный ущерб, причиненный гражданам, предварительно составляет более 50 млн рублей.
Семеро фигурантов арестованы, двое находятся под домашним арестом, еще четверо - под подпиской о невыезде. Шесть аферистов объявлены в международный розыск, им предъявлено заочное обвинение.
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