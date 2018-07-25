На Камчатке нашли тело забетонированного в подвале мужчины
25 июля 2018, 13:04 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники правоохранительных органов на Камчатке нашли тело жителя Алтайского края, которого в 2016 году, предположительно, убили и забетонировали в подвале дома его супруга и ее сожитель.
По подозрению в убийстве задержаны 49-летняя жительница посёлка Светлый Елизовского района и её 33-летний сожитель, сообщили в СУ СКР по Камчатскому краю.
В ходе ссоры в августе 2016 года мужчину ударили по голове и нанесли несколько ударов ножом. Увидела, что он умер, тело было закопано в подвале дома, а потом залито бетоном.
Вместе со следователями-криминалистами полицейские в земле на глубине 1,5 метра нашли останки убитого, а также орудия и следы преступления.
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