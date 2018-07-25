На Южном Урале мошенники вновь меняют исправные счетчики

Энергетики филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» предупредили о том, что на Южном Урале вновь активизировались мошенники, которые настоятельно убеждают поменять исправные приборы учета на новые.

Теперь их «легенда» гласит, что все счетчики электричества, выпущенные до 2000 года, не обладают необходимым классом точности (2,0 и 2,5). Мошенники настойчиво предлагают свои платные услуги по замене и опломбировке приборов учета. Однако энергетики предупреждают – такие действия могут выполнять только специальная организация, которая имеет разрешение от гарантирующего поставщика электроэнергии (ОАО «МРСК Урала»).

Интересно, что сейчас такие разрешения не выдаются и никаких работ не проводится. Если счетчик будет заменен компанией без имеющегося на то разрешения, то все работы признаются незаконными, а расход электроэнергии – безучетным. Кроме того, информацию об окончании сроков работы приборов учета ресурсоснабжающая компания размещает на платежках.