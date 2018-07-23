Полиция уже задерживала возможного убийцу незадолго до гибели Тена

Казахстанская полиция за неделю до убийства фигуриста Дениса Тена не стала арестовывать нанесшего смертельные раны спортсмену Армана Кудайбергенова после совершенной им мелкой автокражи. Бекмамбетов обещал снять фильм по сценарию погибшего фигуриста Тена

Кудайбергенов совершил попытку стащить зеркало с машины жителя Астаны Сапара Шамшиева. Шамшиев вызвал полицию. Вора задержали, суд должен был состояться в конце июля. Кудайбергенова при этом выпустили под подписку о невыезде, сообщает казахстанская газета "Время". А он отправился в Алма-Ату, где продолжил воровать и в ходе очередной кражи зеркал убил Дениса Тена.

Второй подозреваемый, Нуралы Киясов, тоже часто задерживался полицейскими на автомобильных кражах, не один раз управлял автомобилем с поддельными номерами.

Тысячи жителей Алматы пришли во дворец спорта имени Балуана Шолака, где проходила церемония прощания с прославленным фигуристом Денисом Теном, трагически погибшим 19 июля.