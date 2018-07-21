СМИ: бывшего КВН-щика убили в Казахстане

Экс-участника сборной Актобе по КВН Данияра Алимбаева убили в Актау, трагедия случилась в ночь на 21 июля в одном из баров города. Подробности убийства журналистам рассказали друзья погибшего.

32-летнего мужчину ударили ножом в ногу при драке в баре. Как рассказали друзья, он к драке не имел никакого отношения, просто стоял в стороне. Данияра отвезли в больницу, но врачи не смогли его спасти, слишком большой была потеря крови.

Троих подозреваемых уже задержали, начато досудебное расследование. У Алимбаева остались жена и четверо детей.