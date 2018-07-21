В Кении убили гражданина России

Сегодня стало известно об убийстве россиянина, 45-летнего Андрея Васильева, в Кении. Он погиб в четверг вечером в Найроби. Россиянина застрелили грабители, когда он стоял в "пробке" на одной из центральных улиц.

Как сообщил пресс-атташе посольства России в Кении Алексей Чесноков, преступники скрылись с места происшествия. Сейчас их разыскивают. Решается вопрос о перевозке тела россиянина на родину.

Статистика показывает, что в Найроби совершается 70% преступлений об общего числа в Кении.