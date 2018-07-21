В Кении убили гражданина России
21 июля 2018, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно об убийстве россиянина, 45-летнего Андрея Васильева, в Кении. Он погиб в четверг вечером в Найроби. Россиянина застрелили грабители, когда он стоял в "пробке" на одной из центральных улиц.
Как сообщил пресс-атташе посольства России в Кении Алексей Чесноков, преступники скрылись с места происшествия. Сейчас их разыскивают. Решается вопрос о перевозке тела россиянина на родину.
Статистика показывает, что в Найроби совершается 70% преступлений об общего числа в Кении.
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