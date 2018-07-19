Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что гибель казахстанского фигуриста Дениса Тена стала огромной потерей для фигурного катания. То, что произошло - очень больно.

Ирина Константиновна отметила, что Денис был очень перспективным, молодым. Она соболезнует родным и близким, передает РИА Новости.

Заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова назвала "зверским" убийство фигуриста Дениса Тена, пятикратного чемпиона Казахстана и бронзового призера сочинской Олимпиады-2014.