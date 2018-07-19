Татьяна Тарасова об убитом Денисе Тене: один из любимых учеников

Заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова назвала "зверским" убийство фигуриста Дениса Тена, пятикратного чемпиона Казахстана и бронзового призера сочинской Олимпиады-2014. Призер сочинской Олимпиады скончался от ножевого ранения

Татьяна Анатольевна считает Дениса человеком огромного таланта и одним из любимых учеников. Тренер назвала убитого "потрясающим человеком и другом", передает РЕН-ТВ.

Смертельное ножевое ранение фигуристу нанесли автоворы, снимающие зеркала с его автомобиля.