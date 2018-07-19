Арестованный по делу "Зимней вишни" экс-глава МЧС Кузбасса уничтожал улики
19 июля 2018, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший глава ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Александр Мамонтов, обвиняемый в халатности и растрате по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", пытался помешать следствию. Генерал хотел уничтожить улики.
Об этом заявил на заседании суда представитель Следственного комитета. Мамонтов пытался "скрыть и уничтожить информацию", в том числе, отдавая приказы об уничтожении бухгалтерских документов.
Мамонтова после пожара в торговом центре обвиняют в халатности и растрате. Следователь попросил судью продлить экс-главе ГУ МЧС Кузбасса арест. Суд удовлетворил ходатайство и оставил Мамонтова под стражей до 25 сентября 2018 года.
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