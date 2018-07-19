Бывший глава ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Александр Мамонтов, обвиняемый в халатности и растрате по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", пытался помешать следствию. Генерал хотел уничтожить улики.

Об этом заявил на заседании суда представитель Следственного комитета. Мамонтов пытался "скрыть и уничтожить информацию", в том числе, отдавая приказы об уничтожении бухгалтерских документов.

Мамонтова после пожара в торговом центре обвиняют в халатности и растрате. Следователь попросил судью продлить экс-главе ГУ МЧС Кузбасса арест. Суд удовлетворил ходатайство и оставил Мамонтова под стражей до 25 сентября 2018 года.