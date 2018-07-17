Финалистка всероссийского конкурса красоты убита на Урале

В Кизильском районе Челябинской области найдена убитой 29-летняя женщина. Как стало известно, убитая – Ксения Мецгер, которая представляла Челябинск в финале конкурса красоты для замужних женщин Missis World Russia.

На днях женщина выставила на продажу автомобиль марки Scoda Octavia. В понедельник вечером она уехала из дома, чтобы показать машину возможному покупателю, и пропала. Оказалось, Ксению ударили молотком по голове, тело было спрятано в лесу.

Подозреваемый уже задержан. Им оказался 24-летний местный житель, который сознался в содеянном.

Мецгер 3 года назад вышла замуж и уехала жить в США. В Челябинской области у нее остались родители, подрастает сынишка.