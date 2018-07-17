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Финалистка всероссийского конкурса красоты убита на Урале

17 июля 2018, 21:34 [ «Аргументы Недели» ]

Финалистка всероссийского конкурса красоты убита на Урале
vk.com

В Кизильском районе Челябинской области найдена убитой 29-летняя женщина. Как стало известно, убитая – Ксения Мецгер, которая представляла Челябинск в финале конкурса красоты для замужних женщин Missis World Russia.

На днях женщина выставила на продажу автомобиль марки Scoda Octavia. В понедельник вечером она уехала из дома, чтобы показать машину возможному покупателю, и пропала. Оказалось, Ксению ударили молотком по голове, тело было спрятано в лесу.

Подозреваемый уже задержан. Им оказался 24-летний местный житель, который сознался в содеянном.

Мецгер 3 года назад вышла замуж и уехала жить в США. В Челябинской области у нее остались родители, подрастает сынишка.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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Сына актрисы Елены Яковлевой Дениса в сетевом пространстве чаще всего называют фриком из-за огромного количества татуировок, которые покрывают не только его тело, но даже лицо юноши.

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ЕСПЧ обязал РФ выплатить участницам Pussy Riot 37 тысяч €

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В Петербурге взорвался баллон с пропаном, погиб человек

В Петербурге взорвался баллон с пропаном, погиб человек

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