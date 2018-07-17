Генералу Дрыманову адвокаты не нужны
17 июля 2018, 21:03 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший глава ГСК СК по Москве генерал Александр Дрыманов, арестованный по делу о взяточничестве, отказался от услуг адвокатов, которых ему наняли близкие. Об этом рассказал адвокат Максим Кичигин.
По его словам, Дрыманов сам опытный специалист, ему адвокаты не нужны, передает РИА Новости. Как отметил Кичигин, генерал выглядит растерянным. Его, скорее всего, повезут в СИЗО "Лефортово".
Как сообщает ТАСС, Дрыманов подал недавно заявление на получение статуса адвоката, но его еще не успели рассмотреть.
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