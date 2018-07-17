Генералу Дрыманову адвокаты не нужны

Бывший глава ГСК СК по Москве генерал Александр Дрыманов, арестованный по делу о взяточничестве, отказался от услуг адвокатов, которых ему наняли близкие. Об этом рассказал адвокат Максим Кичигин. Экс-глава ГСУ СК Москвы Дрыманов арестован

По его словам, Дрыманов сам опытный специалист, ему адвокаты не нужны, передает РИА Новости. Как отметил Кичигин, генерал выглядит растерянным. Его, скорее всего, повезут в СИЗО "Лефортово".

Как сообщает ТАСС, Дрыманов подал недавно заявление на получение статуса адвоката, но его еще не успели рассмотреть.