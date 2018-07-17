Экс-глава ГСУ СК Москвы Дрыманов арестован

Лефортовский суд Москвы арестовал экс-главу СК по Москве генерала Александра Дрыманова. Дрыманов проведет под арестом ближайшие два месяца. Судебный процесс был закрыт для представителей прессы.

Дрыманов был задержан в рамках расследования уголовного дела вора в законе Шакро Молодого. Дрыманов подозревается в получении 200 тыс. долларов – это часть взятки в 1 млн долларов за освобождение из СИЗО другого вора в законе – Итальянца (Андрея Кочуйкова), которая передана криминалитетом офицерам СК через посредника, которым выступил предприниматель Дмитрий Смычковский.

Сам Дрыманов отрицает вину. По его словам, он готов "к процессуальному сражению".