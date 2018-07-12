Волгоградская пенсионерка устроила в больнице войну "бесам"
12 июля 2018, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]
Пожилая пациентка терапевтического отделения волгоградской больницы долго не могла уснуть из-за того, что ее соседки по палате храпели. Не выдержав, пенсионерка схватила нож и стала наносить им удары.
В результате одна из женщин скончалась, другая, на крики которой сбежались медики, находится в тяжелом состоянии. Полиции агрессивная пенсионерка заявила, что изгоняла из соседок бесов.
Возбуждено уголовное дело, 80-летнюю женщину задержали.
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