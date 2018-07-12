Пожилая пациентка терапевтического отделения волгоградской больницы долго не могла уснуть из-за того, что ее соседки по палате храпели. Не выдержав, пенсионерка схватила нож и стала наносить им удары.

В результате одна из женщин скончалась, другая, на крики которой сбежались медики, находится в тяжелом состоянии. Полиции агрессивная пенсионерка заявила, что изгоняла из соседок бесов.

Возбуждено уголовное дело, 80-летнюю женщину задержали.