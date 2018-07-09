В центре Москвы в массовой драке мужчина убит одним ударом ноги

Массовая драка произошла сегодня днем возле одного из кафе на 1-ой Тверской-Ямской улице. По данным следствия, участвуя в драке, погиб 30-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело.

Во время драки один из мужчин упал. В этот момент другой из дерущихся ударил его ногой в голову, после чего тот потерял сознание и вскоре скончался.

По факту произошедшего московские следователи возбудили уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.

По некоторым сведениям, ссора молодых людей произошла внутри кафе, потом они вышли на улицу "поговорить".

СМИ также пишут, что погибший справлял день рождения друга. Он умер на глазах у жены, которая пыталась его остановить. Возможно, причиной смерти стало падение, он сильно ударился головой.

Следствие разбирается, что произошло на самом деле.