Таджичка воткнула в сына-младенца десять иголок ради возвращения мужа

Таджичка, 26-летняя жительница кишлака Сарикишти в районе Рудаки намеренно воткнула в тело младенца десять металлических иголок. В отношении задержанной возбудили уголовное дело. В настоящее время ведется следствие.

Маленький мальчик, которому всего год, попал в больницу. Удалось извлечь из его тела только шесть металлических иголок. Как говорят медики, женщина сделала это примерно три месяца назад. Рентген показал, что эти иглы находились и в черепе, и в шее, и в груди, и в ногах у малыша.

По всей видимости, женщина проводила некий обряд, используя своего сына как куклу. Ей очень хотелось, чтобы 30-летний муж быстрее вернулся из трудовой миграции в России.