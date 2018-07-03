В Москве разыскивают инкассатора, укравшего 10 миллионов рублей
3 июля 2018, 11:10 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве инкассатор одного из столичных банков скрылся с 10 миллионами рублей, инцидент случился на северо-востоке столицы. Сейчас сотрудники полиции пытаются найти инкассатора, поиски ведутся как в столице, так и в Подмосковье.
По предварительным данным мужчина проживает на юге Московской области, передает "Свободная пресса".
Ранее выдвигалось предположение, что похититель может иметь при себе табельное оружие.
Как сообщают РИА Новости, инкассатор нашел некий предлог, чтобы забрать деньги из кассы банка, сел в гражданский автомобиль и исчез.
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