Опубликовано видео допроса мужчины, захватившего заложницу в "Дикси"
1 июля 2018, 18:13 [ «Аргументы Недели» ]
Следственный комитет России опубликовал видеозапись допроса мужчины, который сегодня захватил в заложники сотрудницу магазина "Дикси" в Москве, на Большой Академической улице.
Мужчина очень бестолково рассказывает, что забежал в магазин, пытаясь спастись от неких преследовавших его активистов. И добавляет, что старался бросить пить с помощью адреналина. Себя мужчина называет пьяницей и говорит, что хотел устроиться на работу. "Ребята подумали, что я наркоман", — делает попытки что-то объяснить задержанный, добавляя, что это было "в лесу".
Напомним, злоумышленник ворвался в магазин и начал набрасываться на людей. Он схватил женщину - продавца-кассира. Захватчик потребовал выдать ему из кассы магазина 300 тысяч рублей и организовать ему переговоры с представителями силовых ведомств.
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