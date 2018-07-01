Следственный комитет России опубликовал видеозапись допроса мужчины, который сегодня захватил в заложники сотрудницу магазина "Дикси" в Москве, на Большой Академической улице. Что известно СК о захватившем заложницу в Москве мужчине

Мужчина очень бестолково рассказывает, что забежал в магазин, пытаясь спастись от неких преследовавших его активистов. И добавляет, что старался бросить пить с помощью адреналина. Себя мужчина называет пьяницей и говорит, что хотел устроиться на работу. "Ребята подумали, что я наркоман", — делает попытки что-то объяснить задержанный, добавляя, что это было "в лесу".

Напомним, злоумышленник ворвался в магазин и начал набрасываться на людей. Он схватил женщину - продавца-кассира. Захватчик потребовал выдать ему из кассы магазина 300 тысяч рублей и организовать ему переговоры с представителями силовых ведомств.