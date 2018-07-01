Что известно СК о захватившем заложницу в Москве мужчине

Мужчина, удерживавший сотрудницу "Дикси" в Москве, задержан, с ним проводятся необходимые следственные мероприятия. Личность мужчины установлена, возбуждено уголовное дело.

Злоумышленник уже был ранее судим за имущественные преступления, сообщает СК. В момент захвата заложницы он был сильно пьян. Как сообщалось ранее, захватчик был уличен в воровстве в супермаркете.

В данный момент проводится опрос очевидцев захвата заложницы в продуктовом сетевом магазине "Дикси" в Москве на улице Большая Академическая.