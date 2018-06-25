На тренировочной базе сборной России в Подмосковье официант убил повара

На кухне ресторана Sport Point в подмосковном комплексе «Олимпийская деревня Новогорск» поругались повар и официант, гражданин Украины, работающий здесь всего третий день.

В результате ссоры официант нанес несколько ударов ножом 55-летнему повару. СМИ пишут, что украинец вызвал недовольство повара своей долгой беседой с беременной женой. Мужчине пришлось разносить заказы самому, из-за этого якобы и возник конфликт. Подробности в настоящее время уточняются.

На базе в Новогорске готовится к матчам чемпионата мира–2018 сборная России.