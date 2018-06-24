Деревянная Баба-Яга убила мальчика в Ленинградской области

Восьмилетний житель Нижнего Тагила в Ленинградскую область в гости к бабушке. 23 июня вместе с ней, а также дядей и тетей, мальчик отправился гулять по парку «Лукоморье» на территории туристической деревни Верхние Мандроги.

Там стоят деревянные скульптуры разных героев сказок. Одна из них, скульптура Бабы-Яги упала на ребенка, когда он проходил мимо. Приехавшие врачи констатировали смерть.

Возбуждено уголовное дело.