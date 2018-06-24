За нападение на лагерь цыган во Львове задержаны подростки

Во Львове 23 июня посреди ночи напали на цыганский лагерь. От рук нападавших погиб 24-летний юноша. Еще четыре человека, среди которых даже один ребенок, получили ранения.

Все нападавшие были в масках. Приехавшая на место полиция задержала семерых человек по подозрению в нападении на лагерь. Им по 16-17 лет. Организатором нападения был 20-летний молодой человек, он также задержан.