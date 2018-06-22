В Ростове уволили отделение полицейских из-за запрещенных средств

В Ростове-на-Дону уволили весь личный состав подразделения по контролю за оборотом наркотиков Ленинского района города после того, как в кабинете главы подразделения нашли 10 расфасованных килограммов наркотиков.

Наркополицейских выдал наркодилер, которого они якобы "крышевали", слишком большую сумму с него потребовали, сообщает DonDay. Стоимость найденного примерно составляет 10 миллионов рублей.

Подозреваемым грозит возбуждение уголовных дел по нескольким статьям.

Представитель ГУМВД России по Ростовской области подтвердил РИА Новости информацию об увольнении полицейских. Он уточнил, что наркотические средства в особо крупном размере обнаружены в административном здании отдела полиции №4 УМВД России по Ростову-на-Дону.





