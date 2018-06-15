В Мюнхене мужчина напал с ножом на людей
15 июня 2018, 20:30 [ «Аргументы Недели» ]
Один человек погиб, трое получили серьезные ранения в результате нападения человека с ножом в Мюнхене. Инцидент произошел во второй половине дня в районе Нойхаузен-Нимфенбург. Преступник также был ранен.
Как пишут СМИ, ему удалось скрыться. Происшествие произошло на бытовой почве, полиция не рассматривает нападение как теракт. Скончалась 25-летняя девушка. Преступник разыскивается.
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