В Мюнхене мужчина напал с ножом на людей

Один человек погиб, трое получили серьезные ранения в результате нападения человека с ножом в Мюнхене. Инцидент произошел во второй половине дня в районе Нойхаузен-Нимфенбург. Преступник также был ранен. В Москве задержан мужчина, ударивший 11-летнюю девочку ножом в подъезде

Как пишут СМИ, ему удалось скрыться. Происшествие произошло на бытовой почве, полиция не рассматривает нападение как теракт. Скончалась 25-летняя девушка. Преступник разыскивается.