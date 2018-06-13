СМИ: Подозреваемого в убийстве соратника Деда Хасана держат в женском СИЗО

Известного в криминальных кругах Хаджибабу Талыбханлы (Хаджи Бейлаганский), который был задержан в конце мая, перевели в единственный женский следственный изолятор в Москве.

Бейлаганского доставили 12 июня в СИЗО № 6, в котором находятся только женщины. Журналисты ранее писали, что среди арестованных этот изолятор называют «СИЗО 666» из-за очень суровых условий содержания. Почему его перевели, СМИ не сообщают.

Хаджибабу Талыбханлы считается «личным киллером» Ровшана Джаниева, которого называли организатором убийства лидера российского криминального мира Аслана Усояна (Деда Хасана). Джаниева убили в турецком Стамбуле в августе 2016 года.

36-летнего Хаджибаба Талыбханлы задержали в ресторане «Белый дом» в мае этого года. Он подозревается в убийстве криминального авторитета Ильгара Алиева.