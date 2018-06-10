Из колонии под Пензой сбежали трое украинских заключенных

В Пензенской области из колонии-поселения совершили побег трое граждан Украины, уроженцы Луганской области. Двое из них братья-близнецы. Прокуратура инициировала проверку по факту побега.

Колония № 12, из которой сбежали преступники, находится в селе Сосновка. Прокуратура выяснит, соблюдала ли администрация учреждения режимные требования. Бежавшие были осуждены к лишению свободы за совершение краж.