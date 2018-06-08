Установлена личность мужчины, напавшего с ножом на девочку

Установлена личность мужчины, напавшего с ножом на 11-летнюю девочку в московском подъезде. По предварительным данным, им оказался В. Косячкин, который работает в банях неподалеку от места нападения.

Ему 43 года, он житель этого же района, сообщает РЕН-ТВ. Правоохранителям стало известно, где может прятаться преступник.

Как сообщалось ранее, напавшего на 11-летнюю девочку преступника зафиксировала камера видеонаблюдения. Мужчина подкараулил девочку у подъезда дома в 4-м Очаковском проезде столицы, и нанес ей два удара ножом.