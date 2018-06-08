В Москве девочка получила удар ножом в подъезде

Напавшего на 11-летнюю девочку преступника зафиксировала камера видеонаблюдения. Мужчина подкараулил девочку у подъезда дома в 4-м Очаковском проезде столицы, и нанес ей два удара ножом.

Ребенок сейчас находится в реанимации. По поводу инцидента возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Мужчина был одет в синюю безрукавку и черную водолазку, у него сильные залысины, светлые волосы. Девочка раньше его никогда не видела.