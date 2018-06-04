Владельца американского музея русских икон заочно арестовал суд Москвы

Тверской суд Москвы заочно арестовал владельца музея русских икон в Соединенных Штатах Гордона Лэнктона и объявил его в международный розыск по обвинению в невозвращении в Россию культурных ценностей.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Лэнктона на 2 месяца. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Как пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные МВД, Лэнктон с 2011 года незаконно хранил у себя 37 русских икон, которые принадлежали Музею имени Андрея Рублева. Потерпевшим по делу является Министерство культуры РФ.