Владельца американского музея русских икон заочно арестовал суд Москвы
4 июня 2018, 18:55 [ «Аргументы Недели» ]
Тверской суд Москвы заочно арестовал владельца музея русских икон в Соединенных Штатах Гордона Лэнктона и объявил его в международный розыск по обвинению в невозвращении в Россию культурных ценностей.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Лэнктона на 2 месяца. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Как пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные МВД, Лэнктон с 2011 года незаконно хранил у себя 37 русских икон, которые принадлежали Музею имени Андрея Рублева. Потерпевшим по делу является Министерство культуры РФ.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес