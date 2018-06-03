В Киеве обокрали квартиру Вышинского

В киевскую квартиру руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, арестованного по обвинению в государственной измене, влезли грабители. На месте работают сотрудники полиции. Журналист Вышинский попросил помощи у Путина

Об этом сообщил его адвокат Андрей Доманский. Жена Кирилла рассказала, что воры перевернули в квартире все вверх дном, ящики выдернуты "с корнем".

Ранее Москва выдвинула требования Киеву снять все обвинения с Кирилла Вышинского и немедленно освободить журналиста. Об этом говорится в заявлении российского МИДа.