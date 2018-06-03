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В Киеве обокрали квартиру Вышинского
3 июня 2018, 18:20 [ «Аргументы Недели» ]
В киевскую квартиру руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, арестованного по обвинению в государственной измене, влезли грабители. На месте работают сотрудники полиции.
Об этом сообщил его адвокат Андрей Доманский. Жена Кирилла рассказала, что воры перевернули в квартире все вверх дном, ящики выдернуты "с корнем".
Ранее Москва выдвинула требования Киеву снять все обвинения с Кирилла Вышинского и немедленно освободить журналиста. Об этом говорится в заявлении российского МИДа.
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