Опубликовано видео с места ликвидации главаря банды в Дагестане
3 июня 2018, 17:05 [ «Аргументы Недели» ]
Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал видеозапись спецоперации по нейтрализации главаря банды боевиков в Дагестане, причастной к террористическим преступлениям.
В видеоролике показаны кадры нейтрализации боевика, а также изъятия оружия и боеприпасов.
В результате оперативно-розыскных мероприятий органами безопасности были получены сведения о том, что в лесу рядом с поселком Кванада Цумадинского района прячется бандит, причастный к преступлениям террористической направленности. Главарь банды оказал вооруженное сопротивление. В результате ответных действий он был убит бойцами спецназа ФСБ. Сейчас на месте работают следователи.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес