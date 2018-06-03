Опубликовано видео с места ликвидации главаря банды в Дагестане

Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал видеозапись спецоперации по нейтрализации главаря банды боевиков в Дагестане, причастной к террористическим преступлениям.

В видеоролике показаны кадры нейтрализации боевика, а также изъятия оружия и боеприпасов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий органами безопасности были получены сведения о том, что в лесу рядом с поселком Кванада Цумадинского района прячется бандит, причастный к преступлениям террористической направленности. Главарь банды оказал вооруженное сопротивление. В результате ответных действий он был убит бойцами спецназа ФСБ. Сейчас на месте работают следователи.