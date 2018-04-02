На 22 года загремел в колонию строгого режима известный актер Мухтар Гусенгаджиев. Звезду сериала "Последний из Магикян" изначально обвинили в растлении девятилетней дочки знакомой.

Позднее следствие установило, что Гусенгаджиев с 2012 по 2015 год знакомился с женщинами, у которых были дети, и впоследствии совершал в отношении несовершеннолетних противоправные действия. Данные преступления он совершал также в отношении детей родственников и своих знакомых. При обысках сотрудники правоохранительных органов обнаружили видеоматериалы с детской порнографией, сообщается на сайте СК РФ.

На сайте Гусенгаджиева указано, что он был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как "самый гибкий мужчина планеты". Также в биографии шоумена утверждается, что он работал в Cirque du Soleil, получил от Российского дворянского собрания титул графа и гастролировал в 40 странах.