На Ставрополье тело полицейского нашли в багажнике автомобиля

На Ставрополье ищут мужчину, который подозревается в убийстве полицейского. Об исчезновении инженера-электрика отдела технического обслуживания вычислительного центра ИЦ ГУ МВД РФ по краю стало известно 1 апреля.

Позже выяснилось, что автомобиль пропавшего передвигается по территории Ипатовского района. Оперативные сотрудники смогли перехватить автомобиль, однако водителю удалось убежать. В багажнике автомобиля оказалось тело полицейского с множеством ножевых ранений. Следственный отдел по Промышленному району города Ставрополя СУ СКР по краю завел уголовное дело по статье УК России "Убийство".

Следственный комитет Ставропольского края опубликовал фото предполагаемого убийцы полицейского. По некоторым данным, преступник оставил на месте преступления свой паспорт.