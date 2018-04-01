В петербургском ресторане произошла массовая драка
1 апреля 2018, 22:29 [ «Аргументы Недели» ]
Посетители ресторана на улице Бадаева в Петербурге устроили массовую драку, в которой приняли участие около 50 человек. Посетители заведения подверглись нападению агрессивных молодых людей.
Сотрудники ресторана забаррикадировались в служебных помещениях и вызвали полицейских. Участники драки покинули заведение и продолжили потасовку на улице.
Обстоятельства произошедшего выясняются. Что послужило причиной драки - пока не известно.
Андрей Фурсов о растлении Хрущевым Украины и многовековой подлости англичан
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес