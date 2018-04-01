В петербургском ресторане произошла массовая драка

Посетители ресторана на улице Бадаева в Петербурге устроили массовую драку, в которой приняли участие около 50 человек. Посетители заведения подверглись нападению агрессивных молодых людей.

Сотрудники ресторана забаррикадировались в служебных помещениях и вызвали полицейских. Участники драки покинули заведение и продолжили потасовку на улице.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Что послужило причиной драки - пока не известно.