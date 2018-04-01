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Полиция Крыма назвала Топ-10 глупых преступлений

1 апреля 2018, 19:46 [ «Аргументы Недели. Крым» ]

Полиция Крыма назвала Топ-10 глупых преступлений
фото: globallookpress.com

В честь 1 апреля крымская полиция решила напомнить о десяти самых курьезных и нелепых преступлениях, которые были совершены на территории полуострова. Об этом пишет издание «Аргументы недели – Крым».

10 место.

В Симферополе мужчина прикинулся сотрудником газовой службы и пришел к пожилой женщине. Хозяйке он заявил, что ей следует поменять одну недорогую деталь. Та согласилась и достала деньги. Но увидев купюры, злодей не выдержал, схватил их и скрылся. Впопыхах оставил на месте преступления свой пакет с вещами, в котором еще находилась справка об освобождении из тюрьмы его друга. По документу полиция и вычислила негодяя.

9 место.

В одной из больниц Симферополя у пациентки украли куртку и сапоги. Зайдя в кабинет врача, женщина оставила верхнюю одежду и обувь на стуле в коридоре, а когда вышла, обнаружила, что они пропали.

Спустя время, потерпевшая вернулась в ту же больницу. В очереди она увидела женщину, одетую в ее куртку и сапоги. Задержанная во всем призналась и вернула похищенное.

8 место.

В Евпатории был ограблен магазин. Мужчина схватил с прилавка кусок мяса и скрылся. Полиция нашла его на одной из соседних улиц. Мужчина был. Свой поступок он пояснить так и не смог, обвинив во всем алкоголь.

7 место.

На одной из остановок общественного транспорта в Симферополе женщина вытащила из кармана незнакомца мобильный телефон. Тот обратился в полицию, и начались следственные мероприятия. Прибыв на место преступления, оперативники нашли женскую сумочку с тем самым украденным телефоном. Воровка забыла награбленное, но все равно была поймана и арестована.

6 место.

Житель Керчи делил с супругой нажитое в браке имущество. Автомобиль оставлять бывшей жене он не захотел и продал его. Но чтобы все скрыть написал заявление в полицию об угоне своего «Subaru Tribeca». Оперативники схему вычислили и мужчине пришлось отвечать не только перед бывшей женой, но и перед законом.

5 место.

В Симферопольском районе полиция остановила автомобиль под управлением 26-летнего парня. Тот разнервничался и решил выкинуть из окна запрещенные вещества, которые имел при себе. Вот только всю «соль» парень рассыпал на себя.

4 место.

Житель Симферополя украл из магазина 7 пар джинсов. Все украденное он надел на себя и был обнаружен полицией по странной походке. Оперативникам понадобился час, чтобы поймать вороватого модника.

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3 место.

В Керчь мужчина обокрал собственную мать. Украл он драгоценности и понес их в ломбард. На вырученные деньги купил себе и товарищу выпить. Приняв на грудь, друзья поссорились. Оплативший вечеринку вор был бит собутыльником и после ограблен. Пришлось идти сдаваться в полицию.

2 место.

На пляже в Ялте у приезжей туристки украли сумку с очками, кредитными картами, двумя дорогими мобильными телефонами и ключами от престижной иномарки. Вор подобрал то, что плохо лежало в тот момент, когда девушка уснула под палящим крымским солнцем. Злоумышленника в короткие сроки вычислили оперативники.

1 место.

В полицию Керчи пришел пожилой мужчина. Он пожаловался на то, что у него украли деньги. Во время следствия полиция установила, что все якобы украденное керчанин пропил. А чтобы не получить за это по заду от семейных, разыграл сцену в отделении МВД. В итоге любитель погулять за счет семейных накоплений стал фигурантом уголовного дела.

 

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