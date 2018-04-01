Жительница Петербурга нашла в чулане съемной квартиры мумию

Накануне днем в полицию обратилась женщина, снимающая квартиру в доме 26 на проспекте Энтузиастов в Петербурге. Она обнаружила у себя дома мумию. Труп лежал в кладовке, был залит монтажной пеной и завален мусором.

Квартира на Энтузиастов, 22/2, принадлежала умершему восемь месяцев назад 53-летнему петербуржцу. Риэлтор Елена, выяснили оперативники, агентом по недвижимости никогда не работала, а вот с покойным сожительствовала. Его отца никто не видел последние десять лет. Эксперты предполагают, что именно его останки и нашли в кладовке.

Тело направлено на экспертизу, квартира стала местом происшествия, договор аренды аннулирован.