Жительница Петербурга нашла в чулане съемной квартиры мумию
1 апреля 2018, 18:22 [ «Аргументы Недели» ]
Накануне днем в полицию обратилась женщина, снимающая квартиру в доме 26 на проспекте Энтузиастов в Петербурге. Она обнаружила у себя дома мумию. Труп лежал в кладовке, был залит монтажной пеной и завален мусором.
Квартира на Энтузиастов, 22/2, принадлежала умершему восемь месяцев назад 53-летнему петербуржцу. Риэлтор Елена, выяснили оперативники, агентом по недвижимости никогда не работала, а вот с покойным сожительствовала. Его отца никто не видел последние десять лет. Эксперты предполагают, что именно его останки и нашли в кладовке.
Тело направлено на экспертизу, квартира стала местом происшествия, договор аренды аннулирован.
Андрей Фурсов о растлении Хрущевым Украины и многовековой подлости англичан
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес