Песков объяснил, почему Путин не вышел к митингующим в Кемерове

Президент РФ Владимир Путин является прагматичным политиком, далеким от популизма. Об этом заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, почему глава государства не вышел к протестующим на митинге в Кемерово.

"Все достаточно просто, толпа людей, несколько тысяч человек, которые скандируют. Вы знаете, что Путин очень конкретный, прагматичный президент. То есть, если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути, с тем, чтобы дать какое-то обещание. И не дает пустых обещаний, он очень далек от популизма", – цитирует BBC Пескова. "С толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно... В такой ситуации выходить с митинговыми заявлениями, с которыми он выходил в период предвыборной кампании — это кощунство, это не решит проблемы, а главное — не ответит на вопрос о вине. Предметно говорить не с кем, когда столько людей".

Владимир Путин посетил Кемерово 27 марта, он встретился с инициативной группой граждан города и выслушал их, обещая найти виновных в трагедии и наказать их за халатность и разгильдяйство, несмотря на статус, а также возложил цветы в память о погибших.

Президент России ответил и на вопрос об отставке губернатора Кузбасса Амана Тулеева. "Кадровые решения можно будет принять после того, как следствие установит, кто и в чем виноват", — подчеркнул Путин.