Охранник ТЦ «Зимняя вишня» объяснил, почему отключил сигнализацию
27 марта 2018, 22:56 [ «Аргументы Недели» ]
Охранник ТЦ «Зимняя вишня» Сергей Антюшин дал первые показания. По версии следствия, именно он отключил пожарную сигнализацию 19 марта. По словам задержанного, охранники постоянно сообщали руководству ТЦ о нарушениях.
Ранее в «Зимней вишне» несколько раз самопроизвольно срабатывала сигнализация и работники не могли ее выключить. В этих случаях приходилось вызывать системщика. Владельцы ТЦ знали о проблемах с сигнализацией, гидрантами и о том, что противопожарные выходы заблокированы. «Мы постоянно докладывали руководству, в частности Богдановой и Соболеву, что имеются нарушения в торговом центре», — цитирует слова охранника Telegram-канал Mash. Но сотрудников никто не слушал и никак не реагировал.
В свою очередь, адвокат Алексей Синицын сообщил РИА Новости, что отключивший систему оповещения охранник может получить до 7 лет лишения свободы. Действия сотрудника ЧОП могут быть квалифицированы по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». Эта статья предусматривает ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, если оно повлекло смерть двух и более лиц.
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