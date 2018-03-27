Охранник ТЦ «Зимняя вишня» объяснил, почему отключил сигнализацию

Охранник ТЦ «Зимняя вишня» Сергей Антюшин дал первые показания. По версии следствия, именно он отключил пожарную сигнализацию 19 марта. По словам задержанного, охранники постоянно сообщали руководству ТЦ о нарушениях.

Ранее в «Зимней вишне» несколько раз самопроизвольно срабатывала сигнализация и работники не могли ее выключить. В этих случаях приходилось вызывать системщика. Владельцы ТЦ знали о проблемах с сигнализацией, гидрантами и о том, что противопожарные выходы заблокированы. «Мы постоянно докладывали руководству, в частности Богдановой и Соболеву, что имеются нарушения в торговом центре», — цитирует слова охранника Telegram-канал Mash. Но сотрудников никто не слушал и никак не реагировал.

В свою очередь, адвокат Алексей Синицын сообщил РИА Новости, что отключивший систему оповещения охранник может получить до 7 лет лишения свободы. Действия сотрудника ЧОП могут быть квалифицированы по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». Эта статья предусматривает ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, если оно повлекло смерть двух и более лиц.