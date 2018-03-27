Составить точный список погибших при пожаре в Кемерово невозможно из-за состояния тел, поступивших в морг. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Следственный комитет России. СК: есть заявления о пропаже 67 человек в Кемерово. У родственников другие цифры

В морг доставлены тела 59 погибших, говорится в сообщении. По данным ведомства, опознаны тела 21 человека, родственникам выданы разрешения на захоронение. Многих погибших трудно идентифицировать, они сильно повреждены огнем.

"Всего от родственников поступило 67 заявлений. Данных о восьми оставшихся, информации по их телам пока нет. По нашим данным, пока так", — сообщили РБК в центральном аппарате Следственного комитета России.

На сайте администрации Кемерово опубликованы списки погибших в результате пожара 25 марта в ТЦ "Зимняя вишня". Опубликован и список людей, пропавших без вести и пострадавших при пожаре, которые были госпитализированы.