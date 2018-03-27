Шакро Молодой признан виновным в вымогательстве

Никулинский суд Москвы начал выносить обвинительный приговор Захарию Калашову и десятку его подельников по делу о вымогательствах. Как отметили в суде, оглашение «займет два или три дня».

В приговоре Захарий Калашов (Шакро Молодой) назван лидером криминального мира России и главой многоуровневой преступной структуры. Обвинение запросило для него 10 лет колонии строгого режима и штраф 700 тыс. руб.

Шакро Молодого обвиняли в вымогательстве взятки у владельца московского ресторана Elements. Конфликт закончился перестрелкой, в которой были убиты два человека. Кроме того, Шакро Молодой с подельниками вымогал 10 млн руб. у гендиректора ООО «Норднефтегаз» Льва Гарамова: предприниматель несколько месяцев получал угрозы, а затем был избит, указывало гособвинение.

Всего по объединенному делу о двух вымогательствах проходят 14 человек: двое попали под суд посмертно (они были убиты в перестрелке), 11 обвиняемых, включая Шакро и Итальянца (Андрей Кочуйков), содержатся в СИЗО, а бывший сотрудник ГУСБ МВД полковник Евгений Суржиков, работавший в ЧОП господина Кочуйкова,— под домашним арестом.