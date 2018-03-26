Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил отказ федеральных телеканалов менять сетку вещания после первых сообщений о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Мошенники собирают деньги для пострадавших в Кемерово, предупреждает МВД

По мнению Дмитрия Пескова предположения о запрете федеральным каналам транслировать плохие новости — это абсурд и совершенная глупость. "Когда пошли первые сообщения, никто не мог предположить, что трагедия развернется в таком масштабе. Но когда уже стали понятны ужасающие масштабы этой трагедии, я сам вчера смотрел телевизионные новости, коих в воскресенье не так много, и видел материалы про это", - заметил он. Также Песков добавил, что "только СК может сейчас выдвигать какие-то версии происшедшего, неправильно сейчас забегать вперед".