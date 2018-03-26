Песков прокомментировал слухи о запрете Кремлем "плохих новостей" из Кемерово
26 марта 2018, 19:19 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил отказ федеральных телеканалов менять сетку вещания после первых сообщений о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.
По мнению Дмитрия Пескова предположения о запрете федеральным каналам транслировать плохие новости — это абсурд и совершенная глупость. "Когда пошли первые сообщения, никто не мог предположить, что трагедия развернется в таком масштабе. Но когда уже стали понятны ужасающие масштабы этой трагедии, я сам вчера смотрел телевизионные новости, коих в воскресенье не так много, и видел материалы про это", - заметил он. Также Песков добавил, что "только СК может сейчас выдвигать какие-то версии происшедшего, неправильно сейчас забегать вперед".
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