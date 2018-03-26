Мошенники собирают деньги для пострадавших в Кемерово, предупреждает МВД

Мошенники в социальных сетях начали собирать деньги на похороны жертв пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" и для семей пострадавших. Они представляются родственниками.

Сотрудники Главного управления МВД России по Кемеровской области настоятельно рекомендуют гражданам не терять бдительность и пользоваться исключительно официальными источниками информации, сообщает РИА Новости.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала о серьезных нарушениях, допущенных, как при вводе сгоревшего ТЦ в Кемерово в эксплуатацию, так и в процессе его работы.