Захвативший заложников требовал освободить исполнителя теракта в Париже

Человек, захвативший заложников в супермаркете на юге Франции, потребовал освободить главного подозреваемого по делу о терактах в Париже Салаха Абдеслама, который находится в тюрьме Флери-Мерожи в окрестностях Парижа.

По меньшей мере два человека погибли сегодня в результате захвата заложников в супермаркете французского города Треб. Об этом в эфире телеканала BFM сообщил мэр города. Еще 12 человек, по его словам, получили ранения, их состояние на данный момент не уточняется. Примерно 20 заложникам удалось покинуть супермаркет.

По последним сведениям французских СМИ, вооруженный преступник убит. Французская прокуратура открыла дело по факту нападения, которое классифицируется как террористическое.