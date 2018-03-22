Силовики задержали руководителя УФАС по Дагестану

В Дагестане на своем рабочем месте задержан руководитель регионального управления Федеральной антимонопольной службы РФ Кубасай Кубасаев. Чиновник подозревается в получении взятки в размере трех миллионов рублей.

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России. Незаконное вознаграждение чиновник получил в период с 2013 по 2015 годы от директора ГКУ Республики Дагестан «Дирекция единого государственного заказчика – застройщика» Шамиля Кадиева. Оно состояло из денежных средств, охотничьего ружья и швейцарских часов. В свою очередь, глава УФАС по Дагестану не препятствовал проведению вышеуказанным ГКУ аукционов на право заключения государственных контрактов.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте Кубасаева.