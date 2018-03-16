Москва решила расследовать отравление Юлии Скрипаль и убийство Глушкова

В Следственном комитете РФ возбуждены дела об убийстве Николая Глушкова, бывшего одним из ближайших соратников Бориса Березовского, и покушении на убийство дочери экс-офицера ГРУ Юлии Скрипаль.

Расследование будет произведено в соответствии с требованиями российского законодательства и нормами международного права, отметила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Возбуждение уголовного дела, даже если преступление совершено за рубежом, дает Следственному комитету правовые основания направлять запросы о предоставлении информации, проводить следственные мероприятия, в том числе, допросы и обыски, пояснил РИА Новости научный сотрудник Института государства и права РАН, адвокат Борис Башилов.

К работе планируют привлечь «высококвалифицированных экспертов». Отмечается, что следователи готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании.