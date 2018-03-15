Видео, как россиянин сбежал с четвертого этажа суда через окно

Один год и 7 месяцев лишения свободы получил водитель, задержанный в нетрезвом состоянии в Новосибирске. Услышав приговор, мужчина повел себя неадекватно и выпрыгнул из окна 4-го этажа зала суда Центрального района.

Обвиняемого должны были взять под стражу в зале суда. На место была вызвана бригада «скорой», жизни мужчины ничего не угрожает. Никаких серьезных травм, по счастливой случайности, молодой человек не получил - сугробы под окнами смягчили падение.