Два известных российских бойца ММА задержаны за разбой и вымогательство

Российские бойцы ММА Вагаб Вагабов и Юсуп Сулейманов задержаны полицией за вымогательство. Спортсмены требовали у руководителя одного из дагестанских СМИ крупную сумму денег, а также угрожали ему и его семье расправой.

Чтобы откупиться от проблем, журналисту нужно было заплатить шесть миллионов рублей. Однако тот отказался. Тогда, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, злоумышленники совершили нападение на журналиста.

МВД России опубликовало видео, на котором Вагабов появляется на отметке 0.38, Сулейманов – на 1.06. На территории города Москвы и Республики Дагестан сотрудники правоохранительных органов задержали еще семь фигурантов, среди которых предполагаемый заказчик и активные участники организованной группы в возрасте от 28 до 35 лет. У Вагабова и Сулейманова после задержания было изъято огнестрельное оружие.

Юсуп Сулейманов – представитель клуба Eagles MMA. На его счету пять побед и два поражения. Статистика Вагаба Вагабова еще более внушительная - 22 победы, одна ничья и поражение. Он проводил бои в промоушенах М-1.