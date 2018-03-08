В Италии супругов арестовали за издевательства над девушкой из Чернобыля
8 марта 2018, 21:51 [ «Аргументы Недели» ]
22- летняя приезжая из Белоруссии с десяти лет проводила летний каникулы в доме у семейной пары во Форли, в рамках программы реабилитации жителей пораженной после Чернобыльской аварии зоны.
Четыре года назад она попала в аварию и стала инвалидом. Тогда итальянцы решили взять ее под свою опеку. Однако, как оказалось, не из добрых побуждений. Они решили присвоить себе ее страховую выплату. Всего они украли у девушки 2 миллиона 120 тысяч евро, сообщает РИА Новости.
Позднее выяснилось, что супруги еще и подвергали насилию обездвиженную гостью. Сейчас на них заведено несколько уголовных дел по подозрению в мошеннических действиях, обмане девушки-инвалида и за сексуальное насилие.
Чернобыльская АЭС находится в 11 километрах от границы с Белоруссией.
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