В Италии супругов арестовали за издевательства над девушкой из Чернобыля

22- летняя приезжая из Белоруссии с десяти лет проводила летний каникулы в доме у семейной пары во Форли, в рамках программы реабилитации жителей пораженной после Чернобыльской аварии зоны.

Четыре года назад она попала в аварию и стала инвалидом. Тогда итальянцы решили взять ее под свою опеку. Однако, как оказалось, не из добрых побуждений. Они решили присвоить себе ее страховую выплату. Всего они украли у девушки 2 миллиона 120 тысяч евро, сообщает РИА Новости.

Позднее выяснилось, что супруги еще и подвергали насилию обездвиженную гостью. Сейчас на них заведено несколько уголовных дел по подозрению в мошеннических действиях, обмане девушки-инвалида и за сексуальное насилие.

Чернобыльская АЭС находится в 11 километрах от границы с Белоруссией.