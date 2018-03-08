В Петербурге участник «Битвы экстрасенсов» арестован за «волшебную соль»

В Петербурге на месяц от общества изолирован участник «Битвы экстрасенсов» и сериалов. Арсений Караджев обвиняется в хранении запрещенных средств и переодевании за чужой счет.

Следствие полагает, что Арсений Караджев вечером 20 февраля 2017 года в магазине одежды набрал всевозможного товара на 24000 рублей, но решил не платить, а прошел мимо кассы. Далеко уйти не смог, был задержан полицией. При досмотре у него обнаружили пакетик с порошком. Чародей заявил, что это «волшебная соль», которая необходима ему для общения с потусторонним миром. Однако экспертиза показала, что это просто наркотики, и никакой магии. Именно поэтому свободно перемещение Арсения Караджева ограничили сначала подпиской о невыезде, но когда подозреваемый попытался нарушить ограничительные меры, его было решено задержать. Сейчас он находится под арестом, который продлится до 7 апреля.

Журналистам удалось побеседовать с соседом Арсения, который назвал его "неадекватным", слишком тихим, передает Пятый канал.