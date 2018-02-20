В Омутнинске вынесли приговор молодому человеку, который задушил свою жену

В Омутнинске Кировской области мужчина задушил свою жену и выбросил тело в выгребную яму. На днях злоумышленнику вынесли приговор – 11 лет в колонии строгого режима.

Как сообщалось ранее, около 2 часов ночи26 апреля в полицию поступил сигнал о срабатывании охранной организации в одном из магазинов по улице Юных Пионеров в Омутнинске. Для проверки информации выехали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. У входа они задержали мужчину с пакетами, в которых находились продукты питания и алкоголь.

Личность злоумышленника была установлена. Им оказался ранее судимый 24-летний житель Омутнинска. Он похитил товар на сумму около 25 тысяч рублей. Также выяснилось, что молодой человек убил свою супругу.

Преступление было совершено 23 апреля. Молодые супруги, которые поженились лишь в марте, поругались. Причиной этому стала ревность. Мужчина задушил жену, одежду в которой она была сжег, а тело сбросил в выгребную яму около подъезда.

26 апреля мужчина был задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В феврале приговором суда омутнинец осужден на 11 лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.