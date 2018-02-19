СМИ: московского шансонье убили в День влюбленных

В Москве изучают обстоятельства гибели известного в столице шансонье Петра Гары. Тело мужчины с ножевыми ранениями было обнаружено сегодня в арендованной им квартире в ванной.

Отвечать на звонки Петр перестал 14 февраля. Как сообщают СМИ, тело Петра лежало в ванне и было облито хлоркой. Из дома пропали все ценные вещи. Погибшего обнаружил владелец квартиры.

В квартире также нашли множество следов борьбы. Предполагаемый убийца певца объявлен в розыск, ведется следствие.

Официального подтверждения информации о смерти шансонье пока нет.