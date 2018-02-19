СМИ: московского шансонье убили в День влюбленных
19 февраля 2018, 21:36 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве изучают обстоятельства гибели известного в столице шансонье Петра Гары. Тело мужчины с ножевыми ранениями было обнаружено сегодня в арендованной им квартире в ванной.
Отвечать на звонки Петр перестал 14 февраля. Как сообщают СМИ, тело Петра лежало в ванне и было облито хлоркой. Из дома пропали все ценные вещи. Погибшего обнаружил владелец квартиры.
В квартире также нашли множество следов борьбы. Предполагаемый убийца певца объявлен в розыск, ведется следствие.
Официального подтверждения информации о смерти шансонье пока нет.